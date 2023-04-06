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Анна Киреева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Афанисиев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Никита Афанисиев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1785

Дочь: Хиония Никитина

Отец ребёнка: Никита Афанисиев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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