Анна Киреева
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Афанисиев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дмитрий Никитин
Отец ребёнка: Никита Афанисиев
Рождение ребёнка
01.04.1785
Дочь: Хиония Никитина
Отец ребёнка: Никита Афанисиев
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно