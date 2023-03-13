Пентюхова Фекла Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пентюховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пустыльникова Їустинія
Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Малоземова Настасья
Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пентюховъ Степанъ
Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пентюховъ Иванъ