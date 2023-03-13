Пентюхова Фекла Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентюхова Фекла Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пентюховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пустыльникова Їустинія

Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Малоземова Настасья

Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пентюховъ Степанъ

Отец ребёнка: Пентюховъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пентюховъ Иванъ

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