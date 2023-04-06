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Безруков Алексей Маркелович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876

Отец: Безруков Маркелл Васильевич

Мать: Безрукова Матрена Макарова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Безрукова Зиновия Кондратьева

Рождение ребёнка
14.09.1904

Сын: Безруков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1912

Сын: Безруков Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Безруков Вов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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