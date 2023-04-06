Безруков Алексей Маркелович
Место рождения
Дата рождения11.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1876
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
14.09.1904
Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева
Рождение ребёнка
07.08.1912
Сын: Безруков Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Безруков Вов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Безрукова Зиновия Кондратьева
Смерть
Неизвестно