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Безрукова Зиновия Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877

Отец: Кондратьев (казенный Крестьянин) Иван Кондратьевич

Мать: Кондратьева Агафья Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1900

Муж: Аксенов Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
16.12.1901

Сын: Аксенов Аполлон Поликарпович

Отец ребёнка: Аксенов Поликарп Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Безруков Алексей Маркелович

Рождение ребёнка
14.09.1904

Сын: Безруков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1912

Сын: Безруков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Безруков Вов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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