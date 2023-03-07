Безрукова Зиновия Кондратьева
Место рождения
Дата рождения01.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877
Бракосочетание
05.?.1900
Рождение ребёнка
16.12.1901
Сын: Аксенов Аполлон Поликарпович
Отец ребёнка: Аксенов Поликарп Федорович
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
14.09.1904
Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
07.08.1912
Сын: Безруков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Безруков Вов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Безруков Алексей Маркелович
Смерть
Неизвестно