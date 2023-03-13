Левшинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1654
Сын: Левшинъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1666
Сын: Левшинъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Левшинъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана