Шишкова Александра Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1942
Дата смерти04.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Шишкова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
08.12.1966
Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Шишкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шишков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович
Смерть
04.11.2019