Шишкова Александра Анатольевна 10.05.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкова Александра Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1942

Дата смерти

04.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1942

Отец: Дмитриев Анатолий Михайлович

Мать: Дмитриева Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Шишкова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
08.12.1966

Сын: Шишков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Шишкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Шишков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Шишков Алексей Стефанович

Смерть
04.11.2019

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