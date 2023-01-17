Сапожникова Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Агриппина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Сапожников Яков Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Иван Меркурьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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