Камошкина Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Камошкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Камошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Камошкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно