Оболенская Анна Алексеевна 28.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенская Анна Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.01.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 14.07.1931, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Мать
Оболенская (Трубецкая) Любовь Петровна05.11.1888 г.р.
Отец
Оболенский Алексей Александрович29.09.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1911

Отец: Оболенский Алексей Александрович

Мать: Оболенская (Трубецкая) Любовь Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
14.07.1931
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

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