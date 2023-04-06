Оболенская Анна Алексеевна
женский, родилась 28.01.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 14.07.1931, г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
МатьОболенская (Трубецкая) Любовь Петровна05.11.1888 г.р.
ОтецОболенский Алексей Александрович29.09.1883 г.р.
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Рождение
28.01.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.07.1931
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика