Батыгина (Столыпина) Наталья Николаевна
женский, родилась 09.03.1900, Вена, Австро-Венгерская империя
умерла 27.06.1935, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ОтецСтолыпин Николай Николаевич22.12.1860 г.р.
МатьСтолыпина (Арапова) Елизавета Ивановна03.09.1867 г.р.
Супруги
Батыгин Александр ГермогеновичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1900
Вена, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1935
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область