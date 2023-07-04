Батыгина (Столыпина) Наталья Николаевна 09.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Батыгина (Столыпина) Наталья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.03.1900, Вена, Австро-Венгерская империя

умерла 27.06.1935, Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Отец
Столыпин Николай Николаевич22.12.1860 г.р.
Мать
Столыпина (Арапова) Елизавета Ивановна03.09.1867 г.р.
Супруги
Батыгин Александр ГермогеновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1900

Отец: Столыпин Николай Николаевич

Мать: Столыпина (Арапова) Елизавета Ивановна

Вена, Австро-Венгерская империя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыгин Александр Гермогенович

Смерть
27.06.1935
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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