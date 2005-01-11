Сердюков Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1929
Дата смерти11.01.2005
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929
Рождение ребёнка
04.02.1954
Дочь: Кузубенко (Сердюкова) Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1956
Дочь: Розганова (Сердюкова) Зоя Кузьминична
Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1958
Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна
Смерть
11.01.2005