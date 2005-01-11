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Сердюков Кузьма Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1929

Дата смерти

11.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1929

Отец: Сердюков Михаил Афанасьевич

Мать: Гринько Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1954

Дочь: Кузубенко (Сердюкова) Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1956

Дочь: Розганова (Сердюкова) Зоя Кузьминична

Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1958

Сын: Сердюков Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Сердюкова (Чихунова) Зинаида Ивановна

Смерть
11.01.2005

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