Жаринов Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаринов Андрей Степанович
Мать ребёнка: Жаринова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1894
Дочь: Зайцева Анна Степановна
Мать ребёнка: Жаринова Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно