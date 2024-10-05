Жаринов Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринов Степан Сергеевич

Место рождения

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаринов Андрей Степанович

Мать ребёнка: Жаринова Ирина Яковлевна

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1894

Дочь: Зайцева Анна Степановна

Мать ребёнка: Жаринова Ирина Яковлевна

Максимцево, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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