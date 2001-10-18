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Лукьянова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2001

Отец: Лукьянов Дмитрий Владимирович

Мать: Лукьянова Лидия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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