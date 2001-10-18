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Лукьянова Александра Дмитриевна
Лукьянова Александра Дмитриевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
18.10.2001
Пол
Женский
Отец
Лукьянов Дмитрий Владимирович
1971 г.р.
Мать
Лукьянова (Евдокимова) Лидия Михайловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.2001
Отец:
Лукьянов Дмитрий Владимирович
Мать:
Лукьянова Лидия Михайловна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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