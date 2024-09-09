Вотинцева (Вдовина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева (Вдовина) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959

Отец: не указан

Мать: Вдовина Соломонида Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
02.04.1979

Дочь: Вотинцева Яна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1982

Сын: Вотинцев Даниил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.1989

Сын: Вотинцев Илья Владимирович

Отец ребёнка: Вотинцев Владимир Леонидович

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