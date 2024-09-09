Вотинцева (Вдовина) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1979
Дочь: Вотинцева Яна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.03.1982
Сын: Вотинцев Даниил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.08.1989
Сын: Вотинцев Илья Владимирович
Отец ребёнка: Вотинцев Владимир Леонидович