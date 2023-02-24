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(Сюндюков) Анастасия
(Сюндюков) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1877
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Петр Дмитриевич
1858 г.р.
Мать
Сюндюкова (Эрзамазова) Пелагея Стефанова
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Сюндюков Петр Дмитриевич
Мать:
Сюндюкова Пелагея Стефанова
Смерть
1877
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