(Сюндюков) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюндюков) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сюндюков Петр Дмитриевич

Мать: Сюндюкова Пелагея Стефанова

Смерть
1877
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