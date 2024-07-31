Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Алексей
Рождение ребёнка
1855
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Рождение ребёнка
1860
Сын: Осипов Павел
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Рождение ребёнка
23.05.1862
Дочь: (Осипова) Елена
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Смерть
Неизвестно