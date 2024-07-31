Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Алексей

Рождение ребёнка
1855

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Рождение ребёнка
1860

Сын: Осипов Павел

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Рождение ребёнка
23.05.1862

Дочь: (Осипова) Елена

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Смерть
Неизвестно

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