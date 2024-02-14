Мануйлина (Талбасова) Айсылу Икрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлина (Талбасова) Айсылу Икрамовна

Место рождения

Узбекская ССР, г. Уч-Кудук

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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