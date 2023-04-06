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Цветков Михаил Павлович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Жена: Цветкова Августа Александровна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.

Сын: Цветков Венедикт Михайлович

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.

Дочь: Цветкова Евфалия Михайловна

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1913 ст.

Сын: Цветков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1914 ст.

Дочь: Цветкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1916 ст.

Сын: Цветков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.

Сын: Цветков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.09.1918

Сын: Цветков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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