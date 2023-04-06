Цветков Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1910 ст.
Сын: Цветков Венедикт Михайлович
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
28.02.1911 ст.
Дочь: Цветкова Евфалия Михайловна
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
07.07.1913 ст.
Сын: Цветков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1914 ст.
Дочь: Цветкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1916 ст.
Сын: Цветков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1917 ст.
Сын: Цветков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1918
Сын: Цветков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Цветкова Августа Александровна
Смерть
Неизвестно