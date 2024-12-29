Жеребцова Наталья Дмитриевна
женский, родилась 26.04.1895, Штутгарт
умерла 1969, Лондон
ОтецЖеребцов Дмитрий Михайлович07.11.1859 г.р.
МатьЖеребцова (Леонтьева) Наталья Михайловна1861 г.р.
Супруги
Де Веймарн Борис Константинович25.09.1898 г.р.
Дети
Хэйли (Фон Веймарн) Ирина Борисовна11.11.1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1895
Бракосочетание
20.11.1918
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.11.1919
Дочь: Хэйли (Фон Веймарн) Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Де Веймарн Борис Константинович
Смерть
1969