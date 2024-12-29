Жеребцова Наталья Дмитриевна 26.04.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Жеребцова Наталья Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.04.1895, Штутгарт

умерла 1969, Лондон

Отец
Жеребцов Дмитрий Михайлович07.11.1859 г.р.
Мать
Жеребцова (Леонтьева) Наталья Михайловна1861 г.р.
Супруги
Де Веймарн Борис Константинович25.09.1898 г.р.
Дети
Хэйли (Фон Веймарн) Ирина Борисовна11.11.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1895

Отец: Жеребцов Дмитрий Михайлович

Мать: Жеребцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Бракосочетание
20.11.1918

Муж: Де Веймарн Борис Константинович

Ялта, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
11.11.1919

Дочь: Хэйли (Фон Веймарн) Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Де Веймарн Борис Константинович

Смерть
1969

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