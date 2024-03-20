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Махнева -- Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

29.06.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махнев Никифор Леонтьевич

Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Махнев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Махнев Никифор Леонтьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.06.1904
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]

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