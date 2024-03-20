Махнева -- Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти29.06.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Махнев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Махнев Никифор Леонтьевич
Смерть
29.06.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]