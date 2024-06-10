Ачатова (При?) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Муромцева (Ачатова) Степанида Маркова
Отец ребёнка: Ачатов Марко Иванов
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Ачатов Марко Иванов
Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1872