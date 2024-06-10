Ачатова (При?) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачатова (При?) Ирина Васильева

Место рождения

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Муромцева (Ачатова) Степанида Маркова

Отец ребёнка: Ачатов Марко Иванов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ачатов Дмитрий Марков

Отец ребёнка: Ачатов Марко Иванов

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1872

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