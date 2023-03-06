Колычёв Фёдор Фёдорович
мужской, родился 15.03.1791, Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 06.10.1812, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
ОтецКолычёв Фёдор Петрович06.04.1746 г.р.
МатьКолычёва (Локисова) Анна Никитична18.08.1769 г.р.
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Место
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Рождение
15.03.1791
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.10.1812
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область