Колычёв Фёдор Фёдорович 15.03.1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Колычёв Фёдор Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.03.1791, Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 06.10.1812, Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Отец
Колычёв Фёдор Петрович06.04.1746 г.р.
Мать
Колычёва (Локисова) Анна Никитична18.08.1769 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1791

Отец: Колычёв Фёдор Петрович

Мать: Колычёва (Локисова) Анна Никитична

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
06.10.1812
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

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