Безгодов Тимофей Исидоров
Место рождения
Дата рождения16.01.1862
Дата смерти03.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
16.01.1862
Лл. 4 об. Р6. 16 (17) января. Тимофей Деревни Ожогиной крестьянин Исидор Ананьев Безгодов и законная жена его Мавра Осипова, оба православные. Восприемники: Шатровской волости деревни Ожогиной крестья... Показать все
Бракосочетание
28.01.1890
Б21. 28 января Д.Ожогиной ст.унтер-офицер Тимофей Исидоров Безгодов, правосл., первым, 28 лет и д.Турбановой кр.д.д. Ирина Евфимиева Рудакова, правосл., 16 лет. Ппж: д.Ожогиной кр. Иван Михайлов Безго... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1890
Сын: Безгодов Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Безгодова (Рудакова) Ирина Борисова
Р106. 26 (28) октября. Дмитрий Д.Ожогиной запасный унтер-офицер Тимофей Исидоров Безгодов и зже Ирина Борисова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Иван Даниилов Загудаев и девица Анисия Назарова ... Показать все
Военная служба
1894
Унтер офицер (1894)
Поручитель
17.10.1894
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 69 об. – 70 Б44. 17 октября Д.Ожогиной ефрейтор Андрей Михайлов Безгодов, правосл., первым, 27 лет и д.Ожогиной кр.д.д. Параскева Козмина Окуловская, п... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Безгодова Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Безгодова (Рудакова) Ирина Борисова
Рождение ребёнка
29.10.1901
Мать ребёнка: Безгодова (Рудакова) Ирина Борисова
ГАКО (Курган). 235.3.1324 МК Камышевское 190 Лл. 40 об. – 41 Р79. 29 октября (04 ноября). Никандр Д.Ожогиной унтер-офицер Тимофей Сидоров Безгодов и зже Ирина Борисова, оба православные. Восприемники:... Показать все
Смерть
03.08.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 94 об. – 95 У76. 03 (05) августа Д.Ожогиной кр. Тимофей Исидоров Безгодов, 54 года, от чахотки.