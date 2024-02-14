Хабибрахманов Шаймардан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибрахманов Шаймардан

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибрахманова Шамсинур

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибрахманова Шамсинур

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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