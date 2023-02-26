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Алексей Андреев

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

До 1796 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фетисов Андрей Иванов

Мать: Фетисова Мария Тихонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849

Жена: Евдокия Михайлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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