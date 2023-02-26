Алексей Андреев
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фетисов Андрей Иванов
Мать: Фетисова Мария Тихонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
17.09.1849
Жена: Евдокия Михайлова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно