Хритонова Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритонова Елена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1888

Сын: Харитонов Иван Николаев

Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Хритонов Николай Николаев

Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Харитонова Устинья Николаева

Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Харитонов Никита Николаев

Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хритонов Николай Васильев

Смерть
Неизвестно
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