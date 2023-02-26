Хритонова Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1888
Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Хритонов Николай Николаев
Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Харитонова Устинья Николаева
Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев
Рождение ребёнка
30.04.1906
Сын: Харитонов Никита Николаев
Отец ребёнка: Хритонов Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно