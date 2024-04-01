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Гусельников Савватий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Гусельников Николай Крест. Д. Зарослой Прокопьев

Мать: Гусельникова (Сажина) Евдокия Петрова

Бракосочетание
21.01.1872

Жена: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова

М. 19 Ж.16 солдатская дочь
Рождение ребёнка
04.06.1873

Дочь: (Гусельникова) Феодосия Саввина

Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова

Рождение ребёнка
24.12.1874

Сын: Гусельников Ефим Саввин

Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова

Рождение ребёнка
07.06.1876

Сын: Гусельников Кирилл Саввин

Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова

Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Гусельников Евдоким Саввин

Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова

Смерть
Неизвестно

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