Гусельников Савватий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
21.01.1872
М. 19 Ж.16 солдатская дочь
Рождение ребёнка
04.06.1873
Дочь: (Гусельникова) Феодосия Саввина
Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова
Рождение ребёнка
24.12.1874
Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова
Рождение ребёнка
07.06.1876
Сын: Гусельников Кирилл Саввин
Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова
Рождение ребёнка
29.07.1877
Сын: Гусельников Евдоким Саввин
Мать ребёнка: Гусельникова (Трушникова) Евгения Константинова
Смерть
Неизвестно