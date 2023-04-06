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Филипп Карпов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: ?

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1836

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Евдоким Филиппов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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