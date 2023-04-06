Филипп Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1836
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Евдоким Филиппов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно