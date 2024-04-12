Мельниченко Аграфена (Агриппина) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Бойченко Прасковья Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Трофим Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Роман Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Антон Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Дочь: Федорченко Анна Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Григорий Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Марк Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Дочь: Мельниченко Агафия Парфеновна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Дочь: Мельниченко Фекла Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Дочь: Мельниченко Ульяна Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович
Сын: Мельниченко Иван Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович