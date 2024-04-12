Мельниченко Аграфена (Агриппина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Аграфена (Агриппина) Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Бойченко Прасковья Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.09.1783

Сын: Мельниченко Трофим Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-M?i=642&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
02.10.1784

Сын: Мельниченко Роман Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XW-J?i=643&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
18.01.1787

Сын: Мельниченко Антон Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XM-Z?i=650&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Федорченко Анна Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мельниченко Григорий Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.12.1800

Сын: Мельниченко Марк Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36N-1?i=696&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.04.1802

Дочь: Мельниченко Агафия Парфеновна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мельниченко Фекла Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Мельниченко Ульяна Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.06.1809

Сын: Мельниченко Иван Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36W-N?i=738&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
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