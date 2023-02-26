Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Евстихий (Евтихий) Григорьев
Мать ребёнка: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно