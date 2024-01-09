Морозова -- Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова -- Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Марк

Рождение ребёнка
03.10.1830

Дочь: Морозова Пелагея Марковна

Отец ребёнка: Морозов Марк

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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