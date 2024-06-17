Апраксина Наталья Владимировна 03.05.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апраксина Наталья Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.05.1820, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 24.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Апраксин Владимир Степанович13.11.1796 г.р.
Мать
Апраксина (Толстая) Софья Петровна1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1820

Отец: Апраксин Владимир Степанович

Мать: Апраксина (Толстая) Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.640. Метрические книги Придворной церкви Зимнего дворца.

Смерть
24.09.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.748. с. 597. Метрические книги Пантелеимоновской церкви.

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