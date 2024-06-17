Апраксина Наталья Владимировна
женский, родилась 03.05.1820, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 24.09.1853, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецАпраксин Владимир Степанович13.11.1796 г.р.
МатьАпраксина (Толстая) Софья Петровна1800 г.р.
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Рождение
03.05.1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.09.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.640. Метрические книги Придворной церкви Зимнего дворца.