Крупичев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1910
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Крупичева Варвара Александровна
Мать ребёнка: Кулыбина Марфа Косьминична
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Дочь: Крупичева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Кулыбина Марфа Косьминична
Смерть
Неизвестно