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Крупичев Александр Петрович

Место рождения

Спас-Смердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Смердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.05.1910

Жена: Кулыбина Марфа Косьминична

Спас-Смердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Крупичева Варвара Александровна

Мать ребёнка: Кулыбина Марфа Косьминична

Спас-Смердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Дочь: Крупичева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Кулыбина Марфа Косьминична

Спас-Смердино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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