(Мясникова) Епистимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мясников Нефед Нефед/ Мефодий Алексеев
Отец ребёнка: Мясников Алексей Спиридонов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мясников Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Мясников Алексей Спиридонов
Смерть
Неизвестно