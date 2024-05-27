(Мясникова) Епистимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мясникова) Епистимия Михайлова

(Мясникова) Епистимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Алексей Спиридонов

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мясников Нефед Нефед/ Мефодий Алексеев

Отец ребёнка: Мясников Алексей Спиридонов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Мясников Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Мясников Алексей Спиридонов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.