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(Богдан) Михайлов
(Богдан) Михайлов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1732
Дата смерти
1779
Пол
Мужской
Отец
Михаил Афанасьев
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец:
Михаил Афанасьев
Мать:
?
Смерть
1779
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