(Богдан) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богдан) Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Михаил Афанасьев

Мать: ?

Смерть
1779
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