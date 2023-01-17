Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1871

Жена: Александра Васильевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 21. Мещанин Иван Семенов (???), первым браком – 26 лет. Мещанина Василия Иванова Гладкова дочь девица Александра Васильева – 23 года. По невесте: мещане Василий Иванов Гладков и Алексей Филиппов Гир... Показать все
Смерть
Неизвестно
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