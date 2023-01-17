Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1871
Жена: Александра Васильевна
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 21. Мещанин Иван Семенов (???), первым браком – 26 лет. Мещанина Василия Иванова Гладкова дочь девица Александра Васильева – 23 года. По невесте: мещане Василий Иванов Гладков и Алексей Филиппов Гир... Показать все
Смерть
Неизвестно