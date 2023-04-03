(Кораблева) Анастасия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кораблева) Анастасия Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1822 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кораблев Феофан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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