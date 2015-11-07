Каракорский Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каракорский Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1967

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каракорскова Оксана Валерьевна

Мать ребёнка: Каракорскова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каракорский Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Каракорскова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракорскова Татьяна Алексеевна

Смерть
07.11.2015
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