Каракорский Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1967
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каракорскова Оксана Валерьевна
Мать ребёнка: Каракорскова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каракорский Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Каракорскова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2015