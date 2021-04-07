Сомов Петр Диевич
мужской, родился 1842, Арепьев, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
умер 19.02.1919
ОтецСомов ДивНеизвестно г.р.
Супруги
Матрена МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сомов Ефим ПетровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сомов Див
Мать: не указана
Арепьев, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сомов Ефим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.02.1919