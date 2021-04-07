Сомов Петр Диевич 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Сомов Петр Диевич

Автор
ВФ
Фролов В.

мужской, родился 1842, Арепьев, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

умер 19.02.1919

Отец
Сомов ДивНеизвестно г.р.
Супруги
Матрена МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Сомов Ефим ПетровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сомов Див

Мать: не указана

Арепьев, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Ефим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.02.1919

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