Гордеева (Клепцова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Клепцовъ Никонъ Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1905
Муж: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.01.1906
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.04.1911
Дочь: Гордеева Агафья
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.06.1914
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ