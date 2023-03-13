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Гордеева (Клепцова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Клепцовъ Никонъ Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1906

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1911

Дочь: Гордеева Агафья

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1914

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гордеевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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