Каулиайнен Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1865
Дочь: (Каулиайнен) Катарина Михайловна
Мать ребёнка: Каулайнен (Матикайнен) Ева Иосифовна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1874
Жена: (Ниронен) Вильгельмина
Смерть
Неизвестно