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Каулиайнен Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каулайнен (Матикайнен) Ева Иосифовна

Рождение ребёнка
14.01.1865

Дочь: (Каулиайнен) Катарина Михайловна

Мать ребёнка: Каулайнен (Матикайнен) Ева Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1874

Жена: (Ниронен) Вильгельмина

Смерть
Неизвестно

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