Ванюрихин (Ванюрхин) Аким (Яким) Федорович
Место рождения
Дата рождения07.09.1902 ст.
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1902 ст.
Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев
Мать: Ванюрхина София Макарова
Рождение ребёнка
?.04.1922
Сын: Ванюрихин Василий Акимович Якимович
Мать ребёнка: Ванюрихина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
29.10.1924
Сын: Ванюрихин Степан Акимович
Мать ребёнка: Ванюрихина Евдокия Семеновна
Военная служба
25.08.1941
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташс... Показать все
Военная служба
30.08.1941
Ванюрихин Яким Федорович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: ТАССР, Акташский район, с.Малый Батрас Наименование военкомата: ТАССР, Акташский РВК Дата призыва: 30.08.1941 В... Показать все
Военная служба
18.01.1942
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарская А... Показать все
Военная служба
09.04.1944
Ванюрихин Аким Федорович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Акташский р-н, Батрасовский с/с Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 315 сп 19 сд ... Показать все
Военная служба
29.07.1945
Ванюрихин Аким Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 233 оатб ПУ ЮГВ Выбытие из воинской части:... Показать все
Демобилизация
29.07.1945
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 29.07.1945 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 08.08.1945 Инфор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ванюрикин Аким Федорович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Военно-пересыльный пункт: 84 зсп 31 зсбр Откуда прибыл: 46 запасная стрелковая бригада Информация об архив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гулькинский кордон
Смерть
1990
похоронен на Гулькинском кладбище