Ванюрихин (Ванюрхин) Аким (Яким) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюрихин (Ванюрхин) Аким (Яким) Федорович

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Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.09.1902 ст.

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1902 ст.

Отец: Ванюрхин Федор Порфирьев

Мать: Ванюрхина София Макарова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.04.1922

Сын: Ванюрихин Василий Акимович Якимович

Мать ребёнка: Ванюрихина Евдокия Семеновна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1924

Сын: Ванюрихин Степан Акимович

Мать ребёнка: Ванюрихина Евдокия Семеновна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
25.08.1941
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташс... Показать все
Военная служба
30.08.1941
Ванюрихин Яким Федорович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: ТАССР, Акташский район, с.Малый Батрас Наименование военкомата: ТАССР, Акташский РВК Дата призыва: 30.08.1941 В... Показать все
Военная служба
18.01.1942
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Наименование военкомата: Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Дата и место призыва: Акташский РВК, Татарская А... Показать все
Военная служба
09.04.1944
Ванюрихин Аким Федорович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Акташский р-н, Батрасовский с/с Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 315 сп 19 сд ... Показать все
Военная служба
29.07.1945
Ванюрихин Аким Федорович Именной список части Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н Воинское звание: рядовой Воинская часть: 233 оатб ПУ ЮГВ Выбытие из воинской части:... Показать все
Демобилизация
29.07.1945
Ванюрихин Аким Федорович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1902 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 29.07.1945 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 08.08.1945 Инфор... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрихина Евдокия Семеновна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Неизвестно
Ванюрикин Аким Федорович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1902 Военно-пересыльный пункт: 84 зсп 31 зсбр Откуда прибыл: 46 запасная стрелковая бригада Информация об архив... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Гулькинский кордон
Смерть
1990
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
похоронен на Гулькинском кладбище
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