Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Афанасьев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно
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