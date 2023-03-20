Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Афанасьев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Болонино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Неизвестно