Филь Николай Александрович 22.08.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Филь Николай Александрович

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 22.08.1921

умер 2007, г.Киев

Мать
МарияНеизвестно г.р.
Отец
Филь Александр Григорьевич1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921

Отец: Филь Александр Григорьевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бовжелецкая) Александра Порфирьевна

Рождение ребёнка
20.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бовжелецкая) Александра Порфирьевна

Смерть
2007
г.Киев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.