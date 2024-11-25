Филь Николай Александрович
мужской, родился 22.08.1921
умер 2007, г.Киев
МатьМарияНеизвестно г.р.
ОтецФиль Александр Григорьевич1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1921
Отец: Филь Александр Григорьевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бовжелецкая) Александра Порфирьевна
Рождение ребёнка
20.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бовжелецкая) Александра Порфирьевна
Смерть
2007
г.Киев