Гладышева (Кузнецова) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева (Кузнецова) Вера Георгиевна

Гладышева (Кузнецова) Вера Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестриков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
25.05.1939

Дочь: Портнягина (Пестрикова) Римма Филипповна

Отец ребёнка: Пестриков Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.