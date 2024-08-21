Гладышева (Кузнецова) Вера Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладышев Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1939
Дочь: Портнягина (Пестрикова) Римма Филипповна
Отец ребёнка: Пестриков Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно