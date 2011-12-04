Губанова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанова Валентина Васильевна

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Место рождения

Узбекская ССР, Ташкентская область, Янгиюль

Дата рождения

30.03.1928

Дата смерти

04.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекская ССР, Ташкентская область, Янгиюль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлизев Николай Алексеевич

Смерть
04.12.2011
Казахстан, Алма-Ата
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