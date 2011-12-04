Губанова Валентина Васильевна
Место рожденияУзбекская ССР, Ташкентская область, Янгиюль
Дата рождения30.03.1928
Дата смерти04.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекская ССР, Ташкентская область, Янгиюль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Берлизев Николай Алексеевич
Смерть
04.12.2011
Казахстан, Алма-Ата