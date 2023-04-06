Елена Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Тарасова

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Место рождения

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семеновъ

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Климова Ирина

Отец ребёнка: Алексей Семеновъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Иевлева Авдотья

Отец ребёнка: Алексей Семеновъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Семеновъ

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