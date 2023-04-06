Елена Тарасова
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семеновъ
Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Климова Ирина
Отец ребёнка: Алексей Семеновъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Иевлева Авдотья
Отец ребёнка: Алексей Семеновъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Семеновъ