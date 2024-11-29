Щербаков Юрий Васильевич
мужской, родился 1931, Томск, город Томск, Томская область
умер Неизвестно
ОтецЩербаков (Щербатов) Василий (Дмитрий) Кузьмич01.08.1903 г.р.
МатьЩербакова (Лыткина) Агния Гавриловна1900 г.р.
Супруги
Щербакова (Репина) Тамара Фёдоровна26.06.1930 г.р.
Дети
Иванова (Щербакова) Татьяна Юрьевна02.03.1953 г.р.
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Место
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Рождение
1931
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
02.03.1953
Дочь: Иванова (Щербакова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Щербакова (Репина) Тамара Фёдоровна
Львов, Львівська область
Смерть
Неизвестно