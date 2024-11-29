Щербаков Юрий Васильевич 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Юрий Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1931, Томск, город Томск, Томская область

умер Неизвестно

Отец
Щербаков (Щербатов) Василий (Дмитрий) Кузьмич01.08.1903 г.р.
Мать
Щербакова (Лыткина) Агния Гавриловна1900 г.р.
Супруги
Щербакова (Репина) Тамара Фёдоровна26.06.1930 г.р.
Дети
Иванова (Щербакова) Татьяна Юрьевна02.03.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Щербаков (Щербатов) Василий (Дмитрий) Кузьмич

Мать: Щербакова (Лыткина) Агния Гавриловна

Томск, город Томск, Томская область

Бракосочетание
1952

Жена: Щербакова (Репина) Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.03.1953

Дочь: Иванова (Щербакова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Щербакова (Репина) Тамара Фёдоровна

Львов, Львівська область

Смерть
Неизвестно

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