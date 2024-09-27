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Страхов Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Страхов Матвей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Страхов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Страхов Яков Петрович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Страхов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Страхов Илья Петрович

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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