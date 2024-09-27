Страхов Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Страхов Матвей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Смерть
Неизвестно