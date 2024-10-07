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Страхов Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Страхов Петр Матвеевич

Мать: Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Страхов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1744

Сын: Акинфей Федорович

Мать ребёнка: Акулина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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