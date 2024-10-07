Страхов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Страхов Петр Матвеевич
Мать: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1744
Сын: Акинфей Федорович
Мать ребёнка: Акулина Григорьевна
Смерть
Неизвестно